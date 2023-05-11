Система ПВО сработала над Белгородом

Пострадавших нет

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал о нескольких обстрелах города Шебекино, в результате которых один человек погиб, шестеро пострадали. Кроме того, повреждены более 120 квартир, свыше десяти частных жилых домов, несколько десятков автомобилей, были прямые попадания в торговый центр и школу.