Что произошло за день: понедельник, 15 мая

Второй тур турецких выборов, первый рейс из РФ в Грузию и передача "Троицы" из музея

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Турции 28 мая состоится второй тур президентских выборов, объявил избирком страны. Во втором туре борьбу продолжат действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов.

- Три российские авиакомпании подали заявки на регулярные полеты в Грузию. Также поступил запрос и от грузинского перевозчика. Уже известно, что российская авиакомпания "Азимут" 17 мая выполнит первый чартерный рейс из РФ в Грузию. По оценкам Тбилиси, возобновление авиасообщения с РФ в 2023 году может принести туризму Грузии дополнительный доход в размере $300-400 млн.

- Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ. Соответствующее решение принято президентом РФ. Также церкви передадут раку Александра Невского из Эрмитажа. Минкультуры обещает следить за ее сохранностью и заверяет, что речь не идет об отчуждении раки из музейного фонда России.

- Лукашенко привел войска в повышенную готовность после инцидентов под Брянском. Президент Белоруссии заявил, что вынужден реагировать на "обстановку в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна".

- Семеро человек, включая главу МВД ЛНР, госпитализированы после взрыва в Луганске. СКР возбудил дело по трем статьям Уголовного кодекса.

- Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%. Предыдущий прогноз предусматривал снижение ВВП на 3,2%.

- "Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии. Доля российской структуры в компании Enertech увеличилась с 49,16% до 98,32%.

- Роспотребнадзор не подтвердил опасения об угрозе заражения человека чумой от клещей. В ведомстве отметили, что исследователи, рассказавшие о новых видах клещей, не изучали возможность заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей.