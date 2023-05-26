Основной период ЕГЭ стартует в России 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В России и ряде других государств стартует основной период сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), он начнется с экзаменов по литературе, химии и географии.

По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, в этом году ЕГЭ будут сдавать свыше 700 тысяч человек, из них более 620 тысяч - выпускники текущего года.

Экзамены пройдут в 88 регионах России, а также в образовательных организациях за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что всего в основной период будут работать более 5800 пунктов проведения экзамена (ППЭ), на всех пунктах реализуется комплекс мер по антитеррористической защищенности.

В этом году на ЕГЭ зарегистрировались и выпускники из новых республик РФ, а именно Донецкая и Луганская народные республики и Запорожская область. В Херсонской области желающих для сдачи ЕГЭ нет. Школьники на новых территориях могут получить аттестат по результатам промежуточной аттестации, либо по результатам ЕГЭ, сдавать который они могут по своему желанию. Для сдачи ЕГЭ в ДНР в этом году зарегистрировано 504 человека. В ЛНР - 467 человек, В Запорожской области - 55 выпускников.

Выпускники на приграничных территориях также будут сдавать ЕГЭ в особом порядке - по желанию, или по результатам промежуточной аттестации. Кроме того, чтобы не увеличивать количество ППЭ и дополнительное техническое и кадровое обеспечение, для них установлены дополнительные даты сдачи. По русскому языку - 30 мая, по математике базового и профильного уровня - 2 июня.

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в ЕГЭ по химии примут участие более 79 тысяч участников, в том числе более 77 тысяч - выпускники текущего года. Для них будут работать 2588 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

ЕГЭ по литературе планируют сдавать более 51 тысячи человек, в том числе почти 49 тысяч выпускников текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 2413 ППЭ.

На ЕГЭ по географии зарегистрировано около 20 тысяч участников, в том числе более 19 тысяч выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 2050 ППЭ.

В Рособрнадзоре также сообщили, что все экзамены будут проводиться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, с учетом состояния эпидемиологической ситуации в регионах. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях будет обеспечиваться сотрудниками органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ будут вести общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии составляет 37, по литературе - 32, по химии - 36. Свои результаты участники экзаменов 26 мая узнают не позднее 13 июня, пояснили в ведомстве.

Основной период пройдет с 26 мая по 1 июля, дни с 22 июня по 1 июля обозначены как резервные, в которые, в том числе, можно пересдать экзамен.