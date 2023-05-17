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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Финские дипломаты в РФ после заморозки счетов продолжили работу с помощью наличных

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Заморозка банковских счетов затрудняет работу дипмиссий Финляндии в России, однако пока они могут функционировать с использованием наличных денег, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто (Pekka Haavisto).

"Замораживание (счетов - ИФ) является самым серьезным препятствием для практических операций миссии. Однако пока они могут нормально работать в России. Например, в помощь были взяты наличные деньги", - сказал Хаависто порталу Yle в среду.

Он отметил, что ведомство не намерено закрывать посольство страны в Москве или генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

По словам финского министра, о заморозке счетов стало известно 27 апреля, а 4 мая Финляндия направила ноту по этому поводу. "Мы еще не получили официального ответа", - сказал Хаависто.

Хаависто предположил, что счета заморожены в ответ на введенные против России санкции, и назвал шаги российской стороны "издевательством".

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) также счел замораживание счетов в России "чрезмерной мерой". "Необходимо тщательно продумать, как на практике будет обеспечена деятельность посольства в Москве и консульства в Санкт-Петербурге", - сказал президент финскому агентству STT.

В Финляндии считают, что действия российской стороны нельзя считать ответным шагом, так как, согласно Венской конвенции, деятельность посольства и другая дипломатическая деятельность были исключены из санкций, поэтому никаких ограничительных мер в отношении российских миссий страной не вводилось.

Финляндия Пекка Хаависто
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