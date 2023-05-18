Приговор Ройзману по делу о дискредитации армии будет оглашен 19 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский районный суд 19 мая в 14:30 (12:30 по Москве) начнет оглашать приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в России иноагентом) по делу о дискредитации российской армии, передает корреспондент "Интерфакса".

В конце заседания Ройзман выступил с последним словом и поблагодарил всех, кто его поддержал.

После заседания он сказал журналистам, что наказание, которое запросил гособвинитель, "говорит о том, что все понимают, что я ни в чем не виноват, ничего плохого не сделал".

Гособвинение запросило для него наказание, не связанное с лишением свободы - штраф в 260 тысяч рублей.

Сторона Ройзмана заявила, что его вина не доказана и попросила оправдать его.

Давать показания в суде он отказался.

На заседании защита представила характеристики, которые на Ройзмана составили в том числе певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, режиссер Алексей Федорченко и другие.

Ройзман был задержан в Екатеринбурге 24 августа 2022 года. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии) и оставили на свободе под запрет определенных действий.

По версии следствия, в июле 2022 года он сообщил неограниченному кругу лиц, которые смотрели видеотрансляцию в интернете, информацию, содержащую, согласно экспертизе, признаки "убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил РФ", сообщали в прокуратуре Москвы.

Свою вину Ройзман не признает.