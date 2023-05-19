"Аэрофлот" с июля будет выполнять по два рейса в неделю в кубинский Варадеро

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 1 июля возобновит регулярные рейсы на Кубу, начав летать в курортный город Варадеро, сообщила компания.

Рейсы будет выполнять входящая в группу авиакомпания "Россия", для перевозки пассажиров будут использоваться широкофюзеляжные лайнеры Boeing 777.

"На первоначальном этапе планируется выполнять два рейса в неделю. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полетов на Кубу будет расширяться", - сообщил перевозчик.

Воздушная линия между Россией и Кубой - одно из старейших международных направлений в истории "Аэрофлота". По данным компании, первый регулярный рейс на остров был выполнен в 1962 году. С тех пор сообщение между странами прерывалось дважды: во время пандемии COVID-19 и после введения антироссийских санкций в 2022 году.

Возобновление регулярного авиасообщения с Кубой ранее в пятницу анонсировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Днем ранее он говорил о планах России увеличить с конца мая количество чартерных рейсов на остров. Сообщалось, в частности, что авиакомпания Nordwind с 22 мая планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Варадеро и два рейса в неделю в Кайо-Коко.