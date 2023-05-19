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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Вице-премьер Чернышенко поможет Кубе увеличить турпоток из РФ до 0,5 млн человек в год

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия готова сотрудничать с Кубой для увеличения турпотока из России на остров 500 тысяч человек в год, заявил в Гаване вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Там он участвовал в совещании по туризму с премьер-министром республики Мануэлем Марреро Крусом и министром туризма Кубы.

"Россия исторически является одним из основных четырех стран, граждане которых посещают Кубу. Россия в разгар пандемии заняла первое место по количеству направляемых туристов. Максимальное количество - 178 тысяч туристов в год. Мы хотели перейти за барьер в 200 тысяч туристов, а в дальнейшем достигнуть полмиллиона туристов в год", - сказал министр туризма Хуан Карлос Гарсия Гранда.

"Я поддерживаю стремление министра в его цели довести туристический поток из России до 500 тысяч в год, тем самым Россия могла бы выйти на первое место, обогнав наиболее развитое направление из Канады. Совместными усилиями, я уверен, нам это удастся", - сказал на это Чернышенко.

Россия с июля возобновит регулярные полеты на Кубу, которые будет осуществлять авиакомпания "Россия".

"С учетом ожидаемого роста пассажиропотока на Кубу российская сторона заинтересована, чтобы наши туристы здесь принимались и обслуживались на должном уровне, поэтому мы хотим просить помощи у премьер-министра рассмотреть возможность строительства отдельного терминала или получения существующего в управление для обслуживания российских туристов", - отметил Чернышенко.

"Прошу кубинскую сторону рассмотреть возможность установить преференциальные меры по развитию российско-кубинской проектной деятельности в сфере туризма и оказать содействие в установлении прямых контактов между заинтересованными инвесторами", - сказал он.

Дмитрий Чернышенко Куба Канада Хуан Карлос Гарсия Гранда Мануэль Марреро Крус
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