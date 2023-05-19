Что произошло за день: пятница, 19 мая

Нежелательный Greenpeace, выборочная магистратура и первый рейс из России в Грузию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Greenpeace признан нежелательным в РФ. В Генпрокуратуре РФ заявили, что деятельность организации сопровождается продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ. Российское отделение фонда решило закрыться.

- Британия ввела санкции против "Полюса", "Системы", банка "Тинькофф", членов СД госкомпаний. Между тем США ввели санкции против "Полюса" и холдинговой структуры "Полиметалла". Под ограничения американского Минфина попали почти 200 компаний и 46 физлиц, включая вице-премьера РФ Викторию Абрамченко и омбудсмена Татьяну Москалькову. В списке есть и граждане Польши, Германии, Индии. Россия в ответ закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму.

- Самолет авиакомпании РФ впервые с 2019 г. совершил прямой пассажирский рейс в Грузию. В Тбилиси приземлился рейс "Азимута" из Москвы. Президент Грузии назвала этот авиарейс нежелательным, также близ аэропорта протестовали несогласные с возобновлением авиасообщения представители радикальной оппозиции.

- Министр науки и высшего образования Фальков предложил оставить магистратуру только в некоторых вузах. Он также предложил обсудить возможность разделения магистратуры на "академическую" и "профессиональную" в зависимости от источников финансирования.

- Польша потребовала от "Газпрома" $1,5 млрд упущенной выгоды за прекращение транзита. Претензии касаются упущенной выгоды на период до 2045 года из-за прекращения транспортировки газа по "Ямал-Европе", а также задолженности за транспортировку.

- Патрушев сообщил о продвижении радиоактивного облака с Украины в Европу. По словам секретаря Совета безопасности России, речь идет об облаке, появившемся в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом на Украину.

- МВД России внесло в базу разыскиваемых лиц прокурора Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.