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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия в ответ на регулярно вводимые администрацией США санкции закрывает въезд для 500 американцев, заявили в МИД России в пятницу.

"В их числе - не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с "российской дезинформацией" Нины Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве", - говорится в заявлении МИД России.

Сообщается, что в черный список внесены и "те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам т.н. "штурма Капитолия".

На Смоленской площади также заявили, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, в результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения его визита в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

США МИД Барак Обама
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