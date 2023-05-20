Лавров отметил, что принимаемые на саммите G7 решения направлены на сдерживание РФ и КНР

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Решения, принимаемые на саммите "Группы семи" в Японии, направлены на двойное сдерживание России и Китая, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Задача поставлена громогласно и открыто: победить Россию на поле боя, но на этом не остановиться, а устранить ее как геополитического конкурента. Собственно, и любую другую страну, которая претендует на какое-то самостоятельное место в мировом раскладе, тоже будут в качестве конкурента подавлять", - сказал он на заседании Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье.

"Посмотрите на те решения, которые сегодня обсуждаются и принимаются в Хиросиме на саммите "семерки" и которые нацелены на двойное сдерживание России и Китайской Народной Республики", - подчеркнул министр.

Он отметил, что у России - немало союзников и единомышленников.

"Здесь нужно очень хорошо понимать, что мы не продвигаем враждебность к кому бы то ни было, - сказал Лавров. - Мы вынуждены отвечать, твердо, принципиально, последовательно на объявленную нам войну".

Саммит G7 проходит 19-21 мая в Хиросиме.