МИД РФ отметил, что G7 "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве подвергли резкой критике саммит "большой семерки", прошедший в Японии, за его антироссийскую и антикитайскую направленность.

"В японской Хиросиме завершилась встреча в верхах так называемой "Группы семи". Ее основной итог - набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера", - говорится в сообщении МИД, распространенном в воскресенье.

Как подчеркнули в ведомстве, "таким образом, в очередной раз результатом мероприятия "семерки" становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях".

"Семерка" буквально "зациклилась" на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Усилиями США она взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов "гибридной" войны против нашей страны, включая определение масштаба и сроков западных военных поставок киевскому режиму. В этом сегодня смысл существования объединения. Результаты саммита это подтверждают", - указали на Смоленской площади.

В МИД РФ заявили, что "упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России "стратегическое поражение", руководители стран "семерки" доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу".

Саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая.