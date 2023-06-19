Совет Думы перенес рассмотрение пакета законопроектов о старателях

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник принял решение отложить намеченное на 20 июня рассмотрение в первом чтении пакета законопроектов о старательской деятельности (или так называемом вольном приносе) до проведения парламентских слушаний, сообщил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Сейчас только что принято было решение пока перенести рассмотрение всего этого пакета законов по старателям, поскольку у нас в конце этого месяца будут парламентские слушания большие", - сказал Андрей Макаров на заседании комитета по бюджету.

Основной закон "О старательской деятельности" и корреспондирующие поправки в Налоговый кодекс РФ планировалось рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 20 июня.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, документ в первом чтении будут рассматривать уже после 28 июня, после проведения парламентских слушаний с участием представителей профильных комитетов Госдумы, федеральных министерств и ведомств, представителей регионов, золотодобывающей отрасли, старателей и экологов.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму правительством в конце апреля. "У нас, я хочу сказать, очень негативно его восприняли", - заявлял ранее глава думского комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин. "Мы же несколько раз к этому "снаряду" подходили в свое время, - напомнил Кобылкин, возглавлявший Минприроды в 2018-2020 годах. - У нас ФСБ была прямо категорически против этого всего".

Ответственным комитетом Госдумы по законопроекту назначен комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а комитет по природным ресурсам - соисполнитель. Ответственный комитет уже вынес положительное заключение на законопроект.

Законопроект о старателях

Законопроект о старательской деятельности обсуждается уже много лет. В 2019 году Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат", вынес проблему на уровень президента РФ. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и "представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии".

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает, что сначала новый механизм будет апробирован в регионах Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны и лишь после трехлетнего пилота распространен на всю Россию. Документ вводит ряд технологических ограничений для старателей: запрет на взрывные работы, использование химических способов добычи золота, применение мощного оборудования, снятие слоя земли на глубину более 5 м и так далее.