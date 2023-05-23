Путин заявил, что Россия с помощью СВО хочет прекратить начатую против нее войну

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Россия не начинала никакой войны, а при помощи специальной военной операции пытается ее прекратить, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград.

"Нам часто говорят, и мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказались за границами исторического российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми", - сказал он.

Он заверил, что Россия сделает все для того, чтобы защитить этих людей.

Страна, отметил президент, сейчас переживает нелегкие времена. "Но все-таки сегодня особый момент нашей мощной консолидации, обострение нашего национального чувства, желания укрепить во чтобы то ни стало основы нашей духовности, создать условия в сфере экономики, производства, воспитания наших молодых людей для того, чтобы обеспечить безусловное будущее нашей страны", - сказал Путин.

Награждаемые, добавил глава государства, в это вносят зримый и осязаемый вклад.