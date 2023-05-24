Имеющим вклады и недвижимость за рубежом закроют доступ к гостайне

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 312862-8, уточняющий правила допуска к гостайне и право на выезд за рубеж.

В соответствии законопроектом, в доступе к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами России, недвижимости за рубежом, а также владении и пользовании иностранными финансовыми инструментами.

Как отметил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, "это поможет минимизировать риски оказания давления на наших секретоносителей со стороны недружественных государств".

Законопроект также уточняет полномочия президента и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. Так, при наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий.

Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет Межведомственная комиссия по гостайне.

Еще законопроект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве выезда за рубеж в связи с их осведомленностью в сведениях, составляющих гостайну, смогут временно покинуть пределы России при возникновении обстоятельств гуманитарного характера, например, в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения.

Пискарев сообщил, что в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены, и предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб.

Пискарев также привел статистику, согласно которой за совершение государственной измены в 2017-2022 годах были привлечены к уголовной ответственности 48 российских граждан, допущенных к государственной тайне либо имевших возможность собирать засекреченные сведения.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте.

В Telegram Пискарев уточнил, что "в последнее время органами безопасности зафиксировано практически двукратное увеличение акций различного характера - вербовки с элементами шантажа, провокации и других, совершенных иностранными спецслужбами в отношении секретоносителей в период их пребывания за рубежом либо с помощью Интернета после их возвращения из зарубежных поездок". По его данным, в 2017-2022 годах было порядка одной тысячи таких случаев.

"В "группе риска" среди тех, кто имеет допуск к государственной тайне, сегодня более 16 тысяч имеют за рубежом недвижимость, близких родственников, счета в банках, что используется иностранными спецслужбами для давления на таких граждан с целью завладения государственными секретами России, - отметил Пискарев. - Среди объектов устремлений противника выделяются работники ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, сфер науки и транспорта, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, органов законодательной и исполнительной власти, военнослужащие".