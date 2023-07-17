Наличие близкого родственника-иностранца станет основанием для отказа в доступе к гостайне

Обладающие доступом к секретным сведениям депутаты и сенаторы могут оказаться невыездными

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности одобрил поправки в статью 22 действующего закона о государственной тайне, уточняющие порядок доступа лиц к гостайне и основания для отказа в допуске.

Основанием для отказа в допуске к гостайне станет постоянное проживание должностного лица или его близких родственников за границей или наличие у него или его близких родственников гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

Также поправки предусматривают, что председатели Госдумы и Совета Федерации смогут принимать решения об ограничении на выезд из России депутатов и сенаторов, если те осведомлены о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях.

Решения могут быть приняты и в регионах. В отношении депутатов заксобраний такое решение могут принять председатели региональных парламентов, а глав муниципальных образований - губернаторы.

Поправки предусматривают, что решение об ограничении права на выезд из России судей федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принимается в связи с положением, которое утверждает судебный департамент при Верховном суде по согласованию с президиумом Совета судей России.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Одобренные поправки в палату внесен депутат Госдумы Анатолий Выборный ("Единая Россия"). В первом чтении законопроект № 312862-8, был принят 24 мая. Второе чтение запланировано на 18 июля, говорится в решении комитета.

Законопроект предусматривает, что допуск к государственной тайне, оформленный до дня вступления в силу закона, действителен до окончания срока действия допуска. Также там указывается, что решение об ограничении права на выезд из России гражданина, осведомленного о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, принятое до дня вступления в силу закона, действительно до окончания срока такого ограничения.