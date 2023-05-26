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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной происшествия на улице Морской в Краснодаре в пятницу утром стало падение двух беспилотников.

"Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в 04:17 по московскому времени в Краснодаре был слышен взрыв в районе здания на ул.Морской, 54/2. Пострадали находящиеся рядом частный дом и многоэтажка.

Краснодар
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