Причиной утреннего происшествия в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что причиной происшествия на улице Морской в Краснодаре в пятницу утром стало падение двух беспилотников.

"Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное - обошлось без жертв", - написал он в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в 04:17 по московскому времени в Краснодаре был слышен взрыв в районе здания на ул.Морской, 54/2. Пострадали находящиеся рядом частный дом и многоэтажка.