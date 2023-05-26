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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Контрабандисты с бивнями мамонта из России на $1,8 млн задержаны в Белоруссии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали подозреваемых в контрабандной переправке бивней мамонта из России на Запад с бивнями на $1,8 млн, сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии.

"На момент задержания злоумышленники готовили к отправке в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов общим весом 3,5 тонны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанные входят в трансграничную преступную группу, которая переправляет бивни через территорию Белоруссии.

"В поле зрения оперативных подразделений органов пограничной службы попала международная преступная группа. Злоумышленники занимались организацией канала по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Преступники вывозили их из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии", - рассказали в ГПК.

Кроме контрабанды, задержанные подозреваются также в нарушении налогового законодательства.

"Установлено, что с целью конспирации и уклонения от уплаты налогов преступная группа на территории нескольких стран создала ряд аффилированных компаний", - отметили в Госпогранкомитете Белоруссии.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Госпогранкомитет Литва Якутия Белоруссия
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