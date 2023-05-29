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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Минсельхоз России пока не планирует закупки зерна в госфонд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Дополнительных закупок зерна в государственный интервенционный фонд пока не будет. Купленных ранее 3 млн тонн пшеницы достаточно, считают в Минсельхозе. Об этом журналистам сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, будут ли продолжены закупочные интервенции на рынке зерна.

"Посмотрим, что будет (на рынке - ИФ), но пока не планируем", - сообщил министр.

Закупочные интервенции на рынке зерна Минсельхоз проводил с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным Национальной товарной биржи (входит в группу "Московская биржа"), было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Его стоимость превысила 47 млрд рублей.

По оценке Минсельхоза, это трехмесячная потребность мукомольных предприятий в пшенице.

Как говорила в марте вице-премьер Виктория Абрамченко, правительство рассматривает возможность увеличения закупок зерна в государственный интервенционный фонд на 7 млн тонн, до 10 млн тонн. Эти параметры, по ее словам, "обозначены отраслевым сообществом". Однако для этого требуется финансирование. По этому поводу, отмечала она, идет непростой диалог с Минфином.

По ее словам, дополнительные закупки могут потребоваться в случае, если излишки зерна, образовавшиеся после рекордного урожая 2022 года и давящие на рынок, не будут вывезены.

По данным Росстата, на конец апреля запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях составили 20,3 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В том числе запасы пшеницы выросли в 1,65 раза, до 12 млн тонн, кукурузы - на 12%, до 2,1 млн тонн.

Дмитрий Патрушев Виктория Абрамченко Минфин Минсельхоз
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