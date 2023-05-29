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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Белгородский губернатор сообщил об усилении обстрелов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram о многочисленных обстрелах территории региона с украинской стороны 28 мая.

В Белгородском районе за прошедшие сутки, по его словам, было зафиксировано 63 прилета.

"По селам Лозовое и Солнцевка выпущено по семь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка - 11. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ. В селе Журавлевка 36 прилетов - били артиллерией и АГС (автоматические гранатометы - ИФ). Пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.

Волоконовский район, по его словам, за прошедшие сутки был обстрелян 23 раза. В хуторе Старый зафиксировано 23 прилета - миномет и ствольная артиллерия. Никто не пострадал, разрушений нет.

"Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска - 2. Поврежден газопровод. Из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка - зафиксировано 3 и 6 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил Гладков.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 116 прилетов.

"Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска. Повреждена телевизионная вышка", - написал глава региона.

В городе Шебекино подомовой обход выявил в воскресенье новые повреждения в четырех многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домовладениях, пяти автомобилях.

В селе Вознесеновка зафиксировано 29 прилетов, из них семь минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет.

Село Новая Таволжанка Шебекинского округа - семь минометных снарядов, также дважды сбрасывали взрывные устройства с БПЛА. В результате повреждены восемь частных домовладений: посечены фасады, окна, заборы, есть повреждения кровли. Повреждены три автомобиля.

"По поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Середа - четыре, по селу Белянка - 2. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Также он сообщил, что артиллерией 14 раз обстреляно село Муром. Здесь повреждено четыре частных домовладения.

В селе Безлюдовка зафиксировано 38 прилетов - РСЗО и ствольная артиллерия. В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино Грайворонский городской округ
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