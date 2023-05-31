На Кубани загорелся Афипский НПЗ, предварительно, из-за прилета беспилотника
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о полной ликвидации пожара на территории Афипского НПЗ в Северском районе, который, предварительно, произошел из-за прилета беспилотника.
Загорелась одна из установок по перегонке мазута, возгорание локализовали на площади 100 кв. м, пострадавших нет.
Ранее несколько беспилотников нейтрализовали возле Ильского НПЗ на Кубани, которое уже подвергалось атаке беспилотников - 4 и 5 мая.