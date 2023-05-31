Москва осудила решение ФРГ закрыть 4 генконсульства РФ и призвала Берлин остановиться

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Непродуманные провокационные действия Берлина не останутся без должной реакции Москвы, заявили в МИД России в связи с решением ФРГ закрыть четыре российских генконсульства на своей территории.

"Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть до 31 декабря 2023 гjlf генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества", - заявили на Смоленской площади.

Там отметили, что именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки российских дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз, "при этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений.

"Наши ответные действия предпринимались исключительно в порядке реакции и на основе принципа взаимности", - напомнил МИД.

"Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию. Вновь призываем германские власти остановиться. Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры. В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне, - заявляют в министерстве. - В Берлине могут не сомневаться, что эти непродуманные провокационные действия не останутся без нашей должной реакции".

Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на территории Германии в ответ на введение властями России лимита на число работников германского посольства и смежных органов, заявил в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Мера, по его словам, должна будет создать "равенство персонала и структур" между двумя странами.

Он отметил, что посольство России в Берлине продолжит работу.

Бургер подчеркнул, что Германия будет вынуждена закрыть три своих консульства в России к ноябрю этого года.