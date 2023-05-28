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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Посольство ФРГ заявило о серьезном сокращении штата представительств из-за решения Москвы

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Введенная Москвой максимально допустимая численность сотрудников германских диппредставительств в России значительно ограничивает численность представительств и организаций в РФ, правительство ФРГ прорабатывает меры для установления фактического паритета, сообщили в воскресенье в посольстве Германии в Москве.

"Российское правительство, идя на эскалацию, уведомило правительство Федеративной Республики Германия о своем решении установить максимально допустимую численность сотрудников германских представительств в России, тем самым значительно ограничив существовавшее на протяжении многих лет присутствие германских представительств и организаций", - говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

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В посольстве пояснили, что новые ограничения, о которых МИД России сообщил 22 апреля, были установлены РФ в одностороннем порядке и вступают в силу в начале июня, они коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но, в соответствии с решением российской стороны, также и сотрудников германских культурных организаций, к числу которых принадлежат представительства Института имени Гёте и немецкие школы.

Это решение "вынуждает правительство Германии серьезно сократить свое присутствие в России по всем направлениям", почеркнули в посольстве.

"Правительство Германии будет стараться при помощи оставшегося персонала сохранить дипломатическое и консульское присутствие в России и обеспечить работу организаций, подпавших под сокращение численности сотрудников. При этом штат сотрудников во всех сферах будет значительно сокращен", - отмечается в сообщении.

Как добавили в посольстве, "учитывая введенные российской стороной в одностороннем порядке ограничения, Федеративная Республика Германия предпримет шаги, нацеленные на соблюдение фактического паритета в отношении российского присутствия в Германии на практике".

Между тем, как заявили в германской дипмиссии, объявленная ФРГ несколько месяцев назад высылка российских дипломатов и ответная высылка дипломатов из России уже завершены, правительство Германии "решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями".

Накануне западные СМИ со ссылкой на источник в МИД ФРГ сообщили, что несколько сотен немецких госслужащих, в том числе дипломаты, сотрудники культурных учреждений, преподаватели Гёте-института покинут Россию в ближайшее время.

22 апреля в МИД РФ сообщили, что российской стороной "принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране".

МИД РФ Германия МИД Германии
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