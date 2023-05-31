Берлин сообщил РФ о необходимости закрыть 4 из 5 российских консульств в Германии

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Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре из пяти российских консульств на территории Германии в ответ на введение властями РФ лимита на число работников немецкого посольства и смежных органов, сообщает в среду агентство Associated Press.

По его данным, о таком решении заявил журналистам в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер. Мера, по его словам, должна будет создать "равенство персонала и структур" между двумя странами.

Он отметил, что посольство РФ в Берлине продолжит работу.