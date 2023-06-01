Москва считает, что страны БРИКС не должны поддерживать антироссийские санкции

МИД видит несколько "очень сильных кандидатов" для вступления в БРИКС, среди них Саудовская Аравия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Его спросили, скоро ли БРИКС может пополниться новыми странами.

"Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле. Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема", - ответил замминистра.

"Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже, - продолжил он. - Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, Россия имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС".

"Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем, - сказал Рябков. - Вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время".

"Сейчас не тот момент, когда мы будем говорить об определенных кандидатах. Министры проведут встречу на "полях". Я так понимаю, что и министр (глава МИД Саудовской Аравии Фейсал) бин Фархан тоже здесь в Кейптауне, и намечена встреча с Лавровым", - рассказал Рябков.

"Есть несколько очень сильных кандидатов для вступления в БРИКС, и Саудовская Аравия в их числе. Мы, безусловно, поддерживаем их кандидатуру и будем делать максимум для того, чтобы процесс выработки параметров, критериев для приема новых членов, не затягивался", - подчеркнул замминистра.

БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. В недавние месяцы сообщалось о заинтересованности во вхождении в БРИКС со стороны Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы.