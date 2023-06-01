Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Москва считает, что страны БРИКС не должны поддерживать антироссийские санкции

МИД видит несколько "очень сильных кандидатов" для вступления в БРИКС, среди них Саудовская Аравия

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Москва подтверждает свою непоколебимую позицию о том, что в БРИКС не должно быть государств, которые присоединились к противозаконной политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

Его спросили, скоро ли БРИКС может пополниться новыми странами.

"Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле. Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема", - ответил замминистра.

"Я подтверждаю, тем не менее, нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже, - продолжил он. - Россия, будучи одной из наиболее влиятельных на сегодня стран, государством-цивилизацией, страной, которая надежнейшим образом обеспечивает и безопасность собственную, и свои интересы, Россия имеет ключевое слово, важнейшее с точки зрения того, кто, как и когда будет принят в БРИКС".

"Есть понимание, что БРИКС должен двигаться по пути расширения. Есть несколько регионов, которые, скажем так, недопредставлены или вообще не представлены в БРИКС. Мы поддерживаем интерес соответствующих государств к этому, и я уверен, что в ходе министерской встречи (БРИКС), которая начнется сегодня и продолжится завтра, в том числе в расширенном формате, это станет одной из главных тем, - сказал Рябков. - Вопрос расширения БРИКС обсуждается уже определенное время".

"Сейчас не тот момент, когда мы будем говорить об определенных кандидатах. Министры проведут встречу на "полях". Я так понимаю, что и министр (глава МИД Саудовской Аравии Фейсал) бин Фархан тоже здесь в Кейптауне, и намечена встреча с Лавровым", - рассказал Рябков.

"Есть несколько очень сильных кандидатов для вступления в БРИКС, и Саудовская Аравия в их числе. Мы, безусловно, поддерживаем их кандидатуру и будем делать максимум для того, чтобы процесс выработки параметров, критериев для приема новых членов, не затягивался", - подчеркнул замминистра.

БРИКС - межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. В недавние месяцы сообщалось о заинтересованности во вхождении в БРИКС со стороны Аргентины, Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы.

БРИКС МИД Саудовская Аравия Сергей Рябков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 1 июня

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

КНДР заявила, что выведет военный разведывательный спутник на орбиту в ближайшее время

Пентагон заключил контракт на закупку системы ПВО Gepard для Украины

Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня

Бывший вице-президент США Пенс запланировал присоединиться к президентской гонке 7 июня

Боррель пообещал новые санкции противникам стабильности в Молдавии

Боррель пообещал новые санкции противникам стабильности в Молдавии

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе
Дипломатическое противостояние

Москва осудила решение ФРГ закрыть 4 генконсульства РФ и призвала Берлин остановиться

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });