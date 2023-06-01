Глава КГБ Белоруссии назвал цель атаки дронов на Москву

Он добавил, что попыток ударов БПЛА по Москве "гораздо больше", чем сообщается

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Целью атаки беспилотников на Москву 30 мая было посеять панику, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. Об этом сообщает "БелТА".

"Что касается беспилотников, тема очень непростая. Если мы берем нанесение ударов по Москве, а таких попыток гораздо больше (чем озвучивается в публичном пространстве - ИФ), то их цель прежде всего посеять панику, показать уязвимость", - сказал Тертель.

Глава КГБ добавил, что не может раскрывать всю известную ему информацию в связи с закрытостью работы органов безопасности и что органы госбезопасности Белоруссии и России работают в тесном сотрудничестве.

"Мы эту работу проводим, владеем информацией. Даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам, добывая определенную информацию", - уточнил глава КГБ.

"К сожалению, мы констатируем, что уровень эскалации растет. И мы к этому готовимся как спецслужба. Смею заверить наших граждан, что президент нам ставит задачи четко, по существу, глубоко. Мы действуем решительно. КГБ Беларуси работает как СМЕРШ - мы колебаться не будем, настроены решительно, нас ничто не остановит. Но мы призываем всех, и в том числе наших оппонентов, которые за рубежом, - надо одуматься, решать проблемы мирным путем, приходить к консенсусу по различным аспектам", - добавил Тертель.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники. Было повреждено несколько зданий, пострадали два человека. Инцидент расследует СКР.