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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Белорусские военные взяли под контроль особо важные объекты на границе с Украиной

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили о взятии под контроль военными всех особо важных объектов в украинском приграничье. Об этом сообщил телеканал белорусского Минобороны ВоенТВ.

"Десантники, артиллеристы, мотострелки, расчеты беспилотных авиационных комплексов. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы. Ими взяты под контроль особо важные объекты - транспортные артерии, мосты и переправы. Оборудованы позиции для ведения огня из стрелкового оружия и боевой техники, - сообщило ВоенТВ. - Задачи выполняются во взаимодействии с сотрудниками министерства внутренних дел и подразделениями пограничной службы".

"Боевая подготовка проходит ежедневно. Экипировка, вооружение и техника позволяют выполнять любые поставленные задачи. Десантники используют дроны, тепловизионные приборы, ночные прицелы, они готовы к различным вариантам развития обстановки", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили об усилении границы с Украиной военнослужащими сил специальных операций.

Минобороны Украина Белоруссия
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