Правительство продлило на год упрощенный порядок оформления импортных лекарств

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Правительство на год продлевает упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в России, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал он.

Прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получение разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках.

"Конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.

Для вывода препаратов на рынок требуется госрегистрация как импортируемых, так и произведенных в России лекарств. Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сокращается на 30 дней.

Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия, в которую входят Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы.

Также по решению этой комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты могут продаваться в стране не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило также будет действовать до конца 2024 года.

"Что касается незарегистрированных в России препаратов, то они могут использоваться в случае выдачи временного разрешения", - пояснили в правительстве.