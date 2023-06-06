Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась вдвое

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области площадь лесных пожаров сократилась в два раза, до 2000 га на утро 6 июня, сообщил департамент информполитики региона.

По информации департамента, за сутки удалось ликвидировать восемь лесных пожаров на общей площади 3,8 тысячи га. Продолжают гореть 20 природных пожаров, семь из них локализовано на площади 312 га.

"Угрозы населенным пунктам нет", - добавили в ведомстве.

Борьбу с огнем ведут свыше 670 человек, задействовано около 100 единиц спецтехники, в том числе авиация.

Природные пожары в Свердловской области, где рано установилась жаркая и сухая погода, тушат уже несколько недель. На утро 5 июня в регионе оставались непотушенными более двух десятков природных пожаров на общей площади 4,1 тысячи га, 12 из них было локализовано (3,2 тысячи га).

Ранее сообщалось, что в регион для тушения лесных пожаров дополнительно прибудут 50 специалистов авиалесоохраны из Бурятии.