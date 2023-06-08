Число природных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось с 23 до восьми

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области за сутки число природных пожаров сократилось с 23 до восьми, сообщил департамент информационной политики региона.

По его данным, на утро 8 июня в области действовало восемь природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи га, из них локализовано семь пожаров на площади более 3 тысяч га. За 7 июня потушили 19 природных пожаров на площади более 1 тысячи га.

Лесные пожары продолжают тушить более 600 человек.

Природные пожары в Свердловской области, где с апреля установилась теплая и сухая погода, продолжаются уже несколько недель. Для борьбы с ними была запрошена федеральная помощь.

На утро 7 июня непотушенными в области оставались 23 природных пожара на общей площади 3,3 тысячи га, 15 из них было локализовано. С воскресенья в регион пришли небольшие дожди, жара спала.