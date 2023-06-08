Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Число природных пожаров в Свердловской области за сутки сократилось с 23 до восьми

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Свердловской области за сутки число природных пожаров сократилось с 23 до восьми, сообщил департамент информационной политики региона.

По его данным, на утро 8 июня в области действовало восемь природных пожаров на общей площади 3,4 тысячи га, из них локализовано семь пожаров на площади более 3 тысяч га. За 7 июня потушили 19 природных пожаров на площади более 1 тысячи га.

Лесные пожары продолжают тушить более 600 человек.

Природные пожары в Свердловской области, где с апреля установилась теплая и сухая погода, продолжаются уже несколько недель. Для борьбы с ними была запрошена федеральная помощь.

На утро 7 июня непотушенными в области оставались 23 природных пожара на общей площади 3,3 тысячи га, 15 из них было локализовано. С воскресенья в регион пришли небольшие дожди, жара спала.

Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ульяновской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 21

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Что произошло за день: среда, 7 июня

"Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });