Сальдо заявил, что разрушение ГЭС ВСУ дало РФ тактическое преимущество на Херсонщине

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Разрушение украинским обстрелом инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области дало военно-тактическое преимущество Вооруженных силам России, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Они не смогут ничего сделать, потому что навредили самим себе. У наших Вооруженных сил открывается, наоборот, простор - будет видно, кто и как попытается пересечь водную гладь... С точки зрения военной, ситуация сейчас сложилась оперативно-тактическая в пользу Вооруженных сил РФ", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live" в среду.

Он пояснил, что при попытке форсировать разлившийся Днепр российские военные "топят на воде" противника, а пройти по дну мелеющего Каховского водохранилища будет невозможно - территория удобно простреливается.

Врио губернатора уверен, что украинская сторона обстрелами готовила разрушение ГЭС с осени прошлого года.

По данным Сальдо, в зону затопления после разрушения ГЭС попали от 22 до 40 тысяч человек. На подтопленных территориях начали включать электроэнергию и брать пробы воды, через 2-3 дня планируется начать обеззараживание.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Власти организовали эвакуацию части жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. По прогнозу, вода должна сойти в течение трех суток.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.