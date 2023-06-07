Более 260 млн звонков с подменных номеров заблокировала система "Антифрод"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Система блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" Роскомнадзора (РКН) с момента запуска в декабре прошлого года по май включительно предотвратила более 260 млн звонков от мошенников, сообщает РКН.

"В мае 2023 года количество звонков с подменой номера снизилось на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 58 млн",- говорится в сообщении службы.

По информации РКН, в декабре 2022 года системой "Антифрод" было предотвращено 600 тыс. мошеннических вызовов, в январе - уже 26,7 млн, за февраль - 47,8 млн, в марте - 60 млн, а в апреле уже 70,9 млн звонков от мошенников не дошли до абонентов в РФ.

В РКН напомнили, что по данным Минцифры, с запуском "Антифрода" мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp. "Помните, что банки и государственные организации не используют мессенджеры для звонков гражданам", - подчеркнули в РКН.

Система "Антифрод" разработана подведомственным РКН ФГУП "Главный радиочастотный центр". Система проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, инициировал этот звонок, и при отсутствии подтверждения оператор не пропускает вызов.

Как сообщалось, "большая четверка" телеком-операторов - "Мегафон", МТС, "Билайн" и Tele2 - уже подключилась к системе, и не позднее марта 2024 года к ней подключатся все российские операторы связи, которых в России почти 2,5 тыс.