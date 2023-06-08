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Мособлдума в четверг рассмотрит вопрос о назначении выборов губернатора региона

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Московской областной думы рассмотрят вопрос о назначении выборов губернатора региона на внеочередном заседании в четверг.

"В повестку следующего внеочередного заседания поступили предложения. От комитета госвласти: о назначении выборов губернатора Московской области", - сказала первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина на заседании регионального парламента в минувший четверг.

Она отметила, что вопрос будет обсуждаться первым в повестке.

В пресс-центре Мособлдумы уточнили "Интерфаксу", что заседание пройдет 8 июня.

Срок полномочий действующего губернатора Московской области Андрея Воробьева истекает в 2023 году. Впервые он был избран на этот пост в 2013 году, в сентябре 2018 года был переизбран на второй срок.

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