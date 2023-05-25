МАГАТЭ завершает подготовку плана по обеспечению безопасности Запорожской АЭС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МАГАТЭ вышло на финишную прямую подготовки плана по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, сообщил журналистам в кулуарах 10-го Невского международного экологического конгресса. глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он заверил, что в "Росатоме" поддерживают действия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасности ЗАЭС, и этим действиям доверяют.

Лихачев напомнил, что 24 мая провел с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси переговоры в Китае, в ходе них стороны обменялись оценками происходящего, корректировали совместные планы.

По его словам, "идет постоянный обмен мнениями, миссия МАГАТЭ постоянно присутствует на территории ЗАЭС".

"Слова благодарности надо сказать также в адрес Минобороны, Росгвардии, войск РХБЗ. Обеспечивается и безопасность, и эффективное функционирование этих миссий", - сказал Лихачев.

Он добавил, что "физическая безопасность ЗАЭС очень хрупкая на сегодняшний день, неустойчивая". "Но она обеспечивается в том числе и в значительной степени за счет усилий МАГАТЭ", - сказал Лихачев.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, с весны 2022 года находится под контролем России. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Несколько специалистов МАГАТЭ дежурят на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года. Примерно раз в месяц они меняются.

22 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о "высокой уязвимости ядерной безопасности и ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС" и сообщил, что ведет интенсивные переговоры с целью добиться соглашения о защите ЗАЭС, включая обеспечение доступности и безопасности внешних источников питания.