Что произошло за день: четверг, 8 июня

Попытка прорыва российской обороны на запорожском направлении, спор "Яндекса" о листинге на Nasdaq и нападение акулы в Египте

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы противника свою задачу не выполнили. Командующий группировкой ВС РФ на данном направлении рассказал, что ВСУ после попыток наступления отошли на свои позиции, уничтожено свыше 30 танков, включая три танка Leopard. Он сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины пытались выйти к морю, но попали на минные поля и под удары российских войск.

- Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека. Это объясняется желанием привести в численное соответствие уровень представительства России с уровнем представительства Румынии в РФ.

- Nasdaq разрешила "Яндексу" сохранить листинг при условии реструктуризации бизнеса. При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится.

- Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения. Также стало известно, что два человека, в том числе беременная женщина, погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области. Между тем Александр Лукашенко выразил уверенность, что это Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы дезавуировать свои потери при попытке контрнаступления.

- Греция и Венгрия одобрят 11-й пакет санкций против России, если Киев выполнит их условие. Страны требуют, чтобы Украина убрала ряд их компаний из черного списка организаций, ведущих дела с Москвой.

- Акула напала на человека в египетской Хургаде. Генконсульство России просит туристов соблюдать осторожность и следовать устанавливаемым египетскими властями запретам на купание и дайвинг.

- Колокольцев уволил заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области. Это было сделано после выявления хищение жидкости со спиртом со склада МВД. Нарушение обнаружили в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении сидром. Между тем в России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра".

- "АвтоВаз" представил новую модель Lada Vesta Aura. В руководстве компании уверены, что эта удлиненная версия Lada Vesta может использоваться для госзаказа, для чиновников.

- В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за нахождение в купальных костюмах в общественных местах. Теперь за это нарушение придется заплатить около 6 тыс. рублей.