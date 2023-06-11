Спасатели эвакуировали более 6 тысяч жителей Херсонской области после разрушения ГЭС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Специалисты МЧС РФ продолжают работу по эвакуации граждан с подтопленных территорий в Херсонской области, сообщила пресс-служба ведомства в воскресенье.

"С начала спасательной операции сотрудниками МЧС России спасено более 1,7 тысячи (1736 ) человек, из них 165 детей. В настоящее время число эвакуированных составляет более 6 тысяч (6026) человек, в том числе 235 детей и 81 маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Министерство также оказывает гуманитарную помощь пострадавшим жителям региона.

"На данный момент МЧС РФ доставлено уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды", - отмечается в релизе.

Как сообщают власти региона, уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. В районах, где вода ушла, спасатели проводят работу по ее откачке совместно с коммунальными службами.

"Так в городе Новой Каховке откачано около 49 тысяч куб. м", - добавили в пресс-службе.

К ликвидации последствий ЧС в Херсонской области привлечены 795 сотрудников МЧС и 344 единицы техники.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.