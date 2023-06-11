Движение пригородных поездов под Белгородом приостановлено из-за схода грузовых вагонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о приостановке железнодорожного сообщения из-за схода грузовых вагонов в Алексеевском городском округе накануне вечером.

"Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что пострадавших среди работников РЖД и жителей нет.

По данным пресс-службы Юго-Восточной железной дороги, сход локомотива и порожних грузовых вагонов произошел 10 июня в 21:47 на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище - Бирюч в Белгородской области.

На место направлены восстановительные поезда со станций Лиски, Валуйки и Старый Оскол.