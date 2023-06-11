Движение поездов частично восстановили в Белгородской области после схода грузовых вагонов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожники частично восстановили движение поездов на перегоне Хлевище-Бирюч, остановленное после схода вагонов в Алексеевском округе Белгородской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в воскресенье.

"Сегодня в 8:30 восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Хлевище-Бирюч, прерванное в результате схода вагонов грузового поезда. В настоящее время пригородные поезда следуют согласно расписанию", - говорится в сообщении ЮВЖД.

Ранее сообщалось, что накануне в 21:47 на двухпутном электрифицированном перегоне Хлевище-Бирюч в Белгородской области произошел сход локомотива и 15 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

В связи с происшествием маршрут пригородного поезда №6402 сообщением Валуйки - Алексеевка был сокращен до станции Бирюч, а также отменен пригородный поезд №6401 Алексеевка - Валуйки отправлением в 5:36.

Как сообщает пресс-служба ЮВЖД, была организована доставка восьми пассажиров автотранспортом.

Пригородный поезд №6404 Валуйки - Алексеевка следует по расписанию.

Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.