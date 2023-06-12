Вода сошла в одном из трех затопленных городов Херсонской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Вода ушла из города Новая Каховка и нескольких ближайших населенных пунктов, затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Вода продолжает уходить. За сутки - от 0,4 до 1 м. Из Новой Каховки и нескольких ближайших к ней населенных пунктов уже полностью. Самая острая ситуация в Алешках, пойменных поселках Голопристанского и Алешкинского округов", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

Работники администраций и волонтеры продолжают доставлять людям в зоне ЧС воду и продукты. Специалисты МЧС и Минобороны проводят откачку подвалов и санобработку того, что было затоплено.

В регионе начали работать четыре стационарных и 11 мобильных пунктов вакцинации. За день от вирусного гепатита А, брюшного тифа, дизентерии привито 92 человека. Ведется сбор и утилизация павших животных.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась 7 тыс. жителей трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС. По последним данным, погибли восемь человек.