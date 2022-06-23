"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2022 год.

Список лучших университетов России возглавил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. Второе место в списке занял Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", третье – Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт (МФТИ), четвертое - Санкт-Петербургский государственный университет, пятое - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС".

В топ-20 лучших вузов страны также вошли Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Национальный исследовательский Томский государственный университет, Российский университет дружбы народов, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Южный федеральный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, Сибирский федеральный университет, Белгородский национальный исследовательский государственный университет, Финансовый университет при Правительстве РФ.

В общей сложности рамках проекта НРУ-2022 проведена оценка деятельности 358 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных и 101 университет, участвующий в программе "Приоритет-2030". Также оценена деятельность 4 правительственных и 7 негосударственных университетов.

По специализациям университетов проведена оценка 98 классических университетов, 111 технических и технологических университетов (к ним отнесены также инженерные, транспортные, архитектурно-строительные, метеорологические и университеты горного дела), 19 экономико-социальных университетов, 35 аграрных университета, 40 медицинских университетов, 32 педагогических, 5 юридических, 11 гуманитарных университетов, 4 университета дизайна, 4 университета связи и 3 университета сервиса и туризма.

"Результаты рейтинга отражают позитивный рост ряда федеральных и региональных университетов по таким ключевым параметрам, как научная и образовательная деятельность, академическое сотрудничество, бренд и инновации. Также в этом году высокие показатели и перспективы для дальнейшего развития демонстрируют вузы, участвующие в программе "Приоритет-2030," – отметил Первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Алексей Горшков.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; сотрудничество; бренд; инновации и технологическое предпринимательство.

Оценка проводилась на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих веб-сайтах, публичных данных информационных ресурсов министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "Интерфакса" - СПАРК и СКАН.

Полная версия результатов исследования доступна на сайте academia.interfax.ru