Дума приняла закон о распространении норм ОСГОП на легковое такси

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который распространяет норму об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси, закон вступит в силу 1 сентября 2024 года, если его одобрят сенаторы и подпишет президент.

Группа депутатов внесла в палату законопроект № 428641-7 в марте 2018 года, с тех пор он проходил согласование.

"Принятие закона позволит в 4 раза повысить размер выплат, на которые могут претендовать граждане и их наследники в случае причинения вреда их жизни или здоровью при перевозке в такси", - сказал в ходе выступления в парламенте глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что ЦБ должен будет провести актуарные вычисления и расчеты, определиться с тарифом по этому виду страхования. "Предварительные расчеты говорят о том, что плата за этот вид страхования в год должна составить около 2,5 тысячи рублей, при этом в проекте постановления Госдумы по принятию законопроекта мы прописали, что ЦБ вместе с Минтрансом, вместе со страховщиками и таксистами и перевозчиками должны провести переговоры для того, чтобы определится с тарифной политикой", - сказал Аксаков.

Закон об обязательном страховании ответственности пассажирских перевозчиков действует в России с 2013 года, он предусматривает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пассажиров, компенсацию расходов на погребение и возмещение ущерба за утрату багажа. Действие законов не распространялось на перевозки пассажиров легковым такси.

До сих пор выплаты пассажирам такси производились по закону об ОСАГО (где нет разделения на пассажиров и участников движения - ИФ). По полису ОСАГО лимит ответственности страховщика за ущерб жизни и здоровью пострадавших в ДТП установлен на уровне 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предусматривается, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющие лицензию на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, должны будут приобрести полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика в течение 60 дней после вступления закона в силу, то есть до 31 октября 2024 года.