Кассация вернула на пересмотр дело в отношении экс-главы Татфондбанка Мусина

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Шестой кассационный суд общей юрисдикции (Самара) в среду отменил определение суда апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина о злоупотреблении полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан от 16 ноября 2022 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Татарстан", - сказали в суде.

Вместе с тем, суд назначил Мусину меру пресечения в виде трех месяцев заключения под стражей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года Вахитовский районный суд Казани приговорил Мусина к 12 годам колонии общего режима по обвинению в шести эпизодах злоупотребления полномочиями и лишил бывшего банкира госнаград. Гражданский иск АСВ к Мусину на 50 млрд рублей суд удовлетворил частично - на 23,3 млрд рублей.

В ноябре 2022 года Верховный суд Татарстана сократил срок заключения экс-главе Татфондбанка с 12 до 11 лет. Впоследствии это решение было обжаловано в кассационной инстанции.

Татфондбанк лишился лицензии в марте 2017 года и в апреле того же года был признан банкротом. В июле 2018 года суд признал банкротом и самого Мусина.

В июне 2022 года в суд было передано второе уголовное дело против Мусина - о причинении Татфондбанку ущерба на 26,7 млрд рублей. Оно было возбуждено на основе материалов АСВ, действия экс-банкира также квалифицированы как злоупотребление полномочиями (ч.2 ст.201 УК РФ).

По версии следствия, в 2015-2016 годах по указанию Мусина Татфондбанк выдал кредиты 35 юридическим лицам, а в дальнейшем был осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка. Решение по этому делу пока не вынесено.

По итогам трех кварталов 2016 года Татфондбанк занимал 43-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".