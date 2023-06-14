Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

В свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россию не удовлетворяет то, как выполняются ее условия "зерновой сделки"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия может выйти из "зерновой сделки" после истечения нынешних сроков ее действия, а не досрочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова президента России Владимира Путина о том, что РФ рассматривает возможность выхода из сделки, и спросили, может ли это состояться после ее истечения или досрочно.

"По окончании", - ответил представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, почему Москва допустила возможность выхода из сделки только сейчас, хотя прежде неоднократно заявляла, что ее "российская часть" не выполняется.

"Россия уже неоднократно делала такие жесты доброй воли (продляя участие в сделке - ИФ), проявляя весьма ответственный подход, но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности и отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, это проявление доброй воли и политической воли не может быть бесконечным", - пояснил Песков.

"Продвижения пока нет", - добавил представитель Кремля.

Между тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россию совершенно не удовлетворяет то, как выполняются ее условия "зерновой сделки", и в этом контексте в Москве подумают, продлевать ли далее соглашение или нет.

"Анализ происходящего в рамках этой сделки происходит постоянно. Наши озабоченности в данном контексте хорошо известны и президент вчера еще раз их транслировал. Нас, конечно, не удовлетворяет то, как выполняются условия этой сделки, касающиеся России. Совершенно не удовлетворяют. И в этом контексте, естественно, мы будем думать о том, продолжать ли продлевать эту сделку или нет", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что недавно по этому поводу в ООН прошли очередные консультации.

"Замминистра иностранных дел Вершинин наши озабоченности как раз высказал. С нашей стороны было указано на отсутствие прогресса по решению многих системных проблем, которые касаются РФ", - сказал Ушаков.

Путин во вторник на встрече с военкорами заявил: "Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников".