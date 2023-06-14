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Госдума рассмотрит законопроект о windfall tax 28 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету предложил палате рассмотреть 28 июня в первом чтении законопроект о налоге для компаний на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), сообщает сайт Госдумы.

"Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы 28 июня 2023 г. для рассмотрения в первом чтении", - говорится в решении комитета.

Срок представления в комитет по бюджету и налогам отзывов, предложений и замечаний к законопроекту также установлен до 28 июня.

Законопроект № 379248-8 о введении налога на сверхприбыль прошлых лет правительство внесло в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками к Налоговому кодексу № 379177-8.

Законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет" устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, разъяснял Минфин.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен уплачиваться не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы, говорилось в сообщении Минфина. Ранее по итогам заседания правительства министр финансов Антон Силуанов также отмечал, что по договоренности с социальным блоком решено направить эти ресурсы на поддержку семей с детьми.

Поступления от windfall tax оцениваются правительством в 300 млрд рублей.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

Минфин Госдума Антон Силуанов
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