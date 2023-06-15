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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, сообщается на сайте Кремля.

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится, в частности, в поздравлении главы государства.

Путин рассчитывает "на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая".

Как отмечает президент РФ, под руководством Си Цзиньпина КНР "добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене".

"Переизбрание генсекретарём Центрального комитета Компартии Китая и председателем КНР подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также широкую поддержку проводимого Вами курса", - говорится в телеграмме.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - заключает Путин.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину. "Пятнадцатого июня день рождения у одного нашего близкого друга - руководителя огромной страны, Китайской Народной Республики. И мы поздравляем нашего друга в первую очередь. Телеграмма отправлена очень теплая от нашего президента", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Так он ответил на вопрос о том, планирует ли Путин поздравить экс-президента США Дональда Трампа, у которого в среду был день рождения.

Владимир Путин КНР Си Цзиньпин
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