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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Роскомнадзоре заявили об отсутствии оснований для разблокировки Twitter

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Для разблокировки соцсети Twitter в России в настоящее время нет оснований, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Оснований для разблокировки сейчас нет", - сказал Субботин, отвечая на вопрос "Интерфакса" в четверг.

Ранее разблокировать Twitter предлагала фракция "Новые люди".

4 марта соцсеть Twitter была заблокирована на территории РФ. За несколько дней до этого, 1 марта Роскомнадзор вновь начал замедление трафика Twitter в РФ на стационарных компьютерах "в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине".

Роскомнадзор Twitter
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