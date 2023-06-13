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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:28

Госдума 28 июня проведет слушания по законопроекту о старателях

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы решил провести 28 июня парламентские слушания по проекту закона "О старательской деятельности" или так называемом "вольном приносе", сообщил журналистам источник в парламенте.

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По его словам, слушания пройдут перед рассмотрением документа во втором чтении, когда запускается процесс внесения поправок. Первое чтение законопроекта планируется на 20 июня.

Правительство внесло этот законопроект (№ 343102-8) в парламент в апреле.

"У нас, я хочу сказать, очень негативно его восприняли", - отмечал глава думского комитета по природным ресурсам Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды в 2018-2020 годах. "Мы же несколько раз к этому "снаряду" подходили в свое время, - напомнил он. - У нас ФСБ была прямо категорически против этого всего".

Ответственным комитетом Госдумы по законопроекту назначен комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а комитет по природным ресурсам - соисполнитель. Ответственный комитет уже вынес положительное заключение на законопроект.

Законопроект о старательской деятельности обсуждается уже много лет. В 2019 году Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат", вынес проблему на уровень президента. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и "представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии".

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает, что сначала новый механизм будет апробирован в регионах Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны и лишь после трехлетнего пилота распространен на всю Россию. Документ вводит ряд технологических ограничений для старателей: запрет на взрывные работы, использование химических способов добычи золота, применение мощного оборудования, снятие слоя земли на глубину более 5 м и так далее.

Дмитрий Кобылкин Минприроды Правительство ФСБ Госдума
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