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Башкирский парламент доработал законопроект о запрете на пропаганду бездетности

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Государственного Собрания - Курултая (парламента) Башкирии направили в Государственную думу доработанный проект федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Местные парламентарии ранее предлагали внести в перечень запрещенного контента идеи чайлдфри: запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей, идеологии бездетности.

"В целом концепция документа нашла широкую поддержку в обществе и депутатском корпусе. Но был и ряд конструктивных замечаний. Так, патриарх Кирилл считает, что в прежней редакции под запретом оказалась бы информация о монашеском образе жизни, которая в принципе исключает деторождение. Мы провели консультации с представителями духовенства, общественными организациями и доработали законопроект с учетом их позиции", - приводятся в сообщении слова спикера башкирского парламента Константина Толкачева.

Новая редакция законопроекта предлагает запретить распространение среди детей информации, пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей, не связанный с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями.

Башкирия Госдума
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