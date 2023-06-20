Шесть белгородских муниципалитетов обстреляны за сутки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных с украинской стороны за истекшие сутки.

"В Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка - зафиксировано 23 прилета. Пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. Обошлось без последствий", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

По его информации, в Валуйском городском округе из РСЗО был обстрелян хутор Михайловка. Здесь зафиксировано 15 "прилетов". Пострадавших и разрушений нет. По селу Соболевка выпущен один артиллерийский снаряд. В результате повреждена кровля складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

В Волоконовском городском округе из миномета обстреляна окраина хутора Старый - зафиксировано 15 "прилетов". 15 артиллерийских снарядов выпущено по окраине села Тишанка. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском круге по окраине села Сподарюшино выпущено 10 минометных снарядов, по окраине посёлка Горьковский - пять минометных снарядов, по селу Пороз - три. Пострадавших нет. В результате обстрела в селе Пороз выявлены повреждения в трех частных домовладениях: посечены фасады и крыши, выбиты окна.

В Краснояружском районе из миномета обстреляли окраину села Репяховка - зафиксировано четыре "прилета". Обошлось без последствий. По окраине села Вязовое выпущено два минометных и три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе, по данным Гладкова, по хутору Балки выпущено девять минометных снарядов. Повреждены остекление в одном частном домовладении и ЛЭП. Село Середа обстреляли из миномета - зафиксировано шесть "прилетов". Также противник сбросил с БПЛА два взрывных устройства. Никто не пострадал, разрушений нет. Пять минометных снарядов выпущено по МАПП Шебекино. Обошлось без последствий. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет, отметил глава региона.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны, в результате чего есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.