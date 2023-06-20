Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился почти на 24%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,9%, скончались с 12 по 18 июня 123 человека, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе в четырех регионах более чем в среднем по стране", - заявили в оперативном штабе.

Неделей ранее сообщалось о снижении заболеваемости на 28,1%.

Также в оперштабе сообщили, что за неделю скончались 123 человека. В период с 5 по 11 июня было зарегистрировано 113 умерших.

Выздоровели 8 750 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Количество госпитализаций за неделю, по данным оперштаба, составило 1 772 человека и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 12,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах зафиксировано увеличение более чем в среднем по России.

Москва

В Москве с 12 по 18 июня выявлено 1 197 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

По его информации, за неделю были госпитализированы 412 человек, выздоровели за этот период 1 362 пациента, скончался 41 человек.

Неделей ранее, с 5 по 11 июня, было выявлено 1 219 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 35 человек. Таким образом, недельный прирост заболевших держится практически на одном уровне.

Всего в Москве с начала распространения COVID-19 было зарегистрировано 3 521 568 случаев заболевания и 48 974 умерших.