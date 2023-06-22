Роспотребнадзор назвал стабильной эпидемиологическую обстановку в Херсонской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне затопления в Херсонской области стабильна, случаи заболеваний единичны; состояние питьевой воды в зонах, где не было затоплений, не меняется, также не выявлено рисков при исследовании морской воды, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильна, заболевания единичны, инфекционных заболеваний практически не видно там, все мероприятия мы проводим", - сказала Попова журналистам.

Отвечая на вопрос о том, зафиксированы ли отклонения в пробах питьевой воды, она сообщила, что "значимых отклонений на сегодняшний день не зафиксировано".

"Мы мониторим состояние водоносного горизонта, для нас это очень важно, мы мониторим состояние поверхностных вод, откуда питаются придомовые колодцы. На сегодняшний день в зонах, где не было затопления, ситуация не меняется", - сказала Попова.

Контроль качества воды в затопленных зонах будет проводиться по мере освобождения от воды и после дезинфекции, отметила глава ведомства. "Мы будем контролировать качество дезинфекции, и только тогда мы будем брать воду из этих водоисточников, сегодня они загрязнены", - добавила она.

Также Попова сообщила, что специалисты контролируют воду в Днепре, Северо-Крымском канале и морскую воду на западном и южном побережье Крыма - "на сегодняшний день никаких рисков при исследовании проб воды нет".